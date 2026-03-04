県民栄誉賞の授与式に向かう木村葵来選手 ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード・男子ビッグエアで金メダルを獲得した岡山市出身の木村葵来選手。オリンピック後、初めて地元・岡山に戻り、岡山県県民栄誉賞を贈られるなど多くの祝福を受けました。 （木村葵来 選手）「おはようございまーす」 朝の渋滞を見越して、県民栄誉賞の授与式の1時間半前に家を出た木村葵来選手。 （木村葵来