東京・目白で「mon Sakata」を営むデザイナー・坂田敏子さん（78歳）。夫の店である「古道具坂田」の一角から始め、現在は全国各地で企画展や展示会を行っています。「mon Sakata」のアイテムは、糸や布からこだわって選ばれ、着ている人を引き立てる、シンプルなのにひと味違うデザインです。今回は、「mon Sakata」を始めたきっかけとその歩みを、坂田さんにお聞きしました。※ この記事は『いつもスタートラインにいる私 7