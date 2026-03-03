3月19日に開幕する「センバツ高校野球大会」に出場が決まった阿南光高校。2年ぶりの甲子園へ向け、今、地元は盛り上がりを見せています。春の便りに沸く野球のまちと、ナインたちの意気込みを取材しました。 四国大会準決勝、野球のまちの球児たちが激闘の末、勝ち取った甲子園。（阿南光・髙橋徳 監督）「日に日に良くなってきている。調整は順調にいっている」 部員の半数以上が地元・阿南市出身という阿南光高校。