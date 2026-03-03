自らが勤める会社の工場から純金製のワイヤー約400万円相当を盗んだとして、警察は3月2日、鳴門市に住む50代の男を窃盗の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、鳴門市鳴門町の会社員の男・54歳です。警察によりますと、容疑者の男は2024年6月、自らが勤める会社の工場から純金製のワイヤー約300グラム、時価約400万円相当を盗んだ窃盗の疑いが持たれています。2025年、会社から警察に盗難被害の相談があり事件が発覚。