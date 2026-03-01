Ｊ１浦和のマチェイ・スコルジャ監督への解任論が一気に加速している。きっかけは明治安田Ｊ１百年構想リーグ第４節の鹿島戦。今季ホーム開幕となった一戦は５万２８４１人が詰めかけたが、２点リードを守り切れず２―３で逆転負け。サポーターを落胆させた。しかも、この日は鹿島・鬼木達監督が起用した交代選手が勝利につながる活躍を見せたのに対し、スコルジャ監督の采配はハマらなかった。そんな結果を受けて、ＳＮＳ上