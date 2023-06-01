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W杯 イングランドMFに再び悲劇

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • W杯でイングランドがメキシコに3-2で勝利した試合後の出来事
  • MFのJ・ヘンダーソンが控室へ戻る際に看板を越えて激しく転倒した
  • 酸素吸入しながら担架で搬送され、トゥヘル監督は「深刻なケガ」と認めた
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  3. 13. 隣の高齢夫婦が電気盗んでいた
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  5. 15. 日本の技術者 DJIに高給で流出
  6. 16. 英代表MFが担架で退場「深刻」
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  10. 20. 佐賀の寺が全焼 僧侶見習い逮捕
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  2. 2. 隣の高齢夫婦が電気盗んでいた
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