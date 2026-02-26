冬から春に向かう時季は、心も体も不安定になりがち。そこで取り入れたいのが薬膳です。今回は、料理家の榎本美沙さんに冷えにおすすめの「ニラだく中華スープ」のレシピを教えていただきました。ご自愛レシピで季節の変わり目の不調を乗りきりましょう！冬の不調「冷え」に効く食材は？冷え込みが厳しいのが春を迎える直前の今の時季。温め食材をたっぷりと！【イラスト】ニラは体の内側から温める食材●薬膳ポイントニラとともに