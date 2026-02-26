京都府警本部京都市の住宅で昨年10月、住人の81歳男性が死亡しているのが見つかり、京都府警は26日、男性を殺害して現金を奪ったとして、強盗殺人と住居侵入の疑いで、京都市山科区、自営業桜木清容疑者（55）を逮捕した。男は第1発見者で、自ら110番していた。逮捕容疑は、昨年10月1日、京都市山科区の寺田憲司さん＝当時（81）＝の自宅に侵入して寺田さんの胸や腹に暴行を加えて殺害し、現金数十万円を奪った疑い。