“東MAX”の愛称で親しまれるお笑いタレント・東貴博（56）が25日、自身のXを通じて「東貴博公式WEBサイト」開設を発表した。【画像】“東MAX”東貴博が発表「東貴博公式WEBサイトを開設しました」「東貴博公式WEBサイトを開設しました。佐藤企画がマネジメント業務を終了した為、新たな窓口としての機能も携え開設、業務受付につきましては、これまでの担当マネージャーの皆様にご協力いただき、円滑な運営に努めて参ります。