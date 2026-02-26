株式会社NTTドコモは、新スマートフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」の予約販売開始に合わせて、ガールズグループ「ME:I（ミーアイ）」を起用した新TVCM「今しかないこの瞬間を、Galaxyと。」篇を2月26日より全国で放映開始しました。CMには、ドコモとのタイアップによる書き下ろしの新曲「Best Match」を使用。AI搭載の新端末と、ME:IとYOU:ME（ファンの名称）の「何も言わなくても伝わるようなBest Matchな関係性」を重ね合