ME:Iが貸切ヴィラで大はしゃぎ！ドコモ「Galaxy S26 Ultra」新TVCMで自然体な“女子旅”を満喫

株式会社NTTドコモは、新スマートフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」の予約販売開始に合わせて、ガールズグループ「ME:I（ミーアイ）」を起用した新TVCM「今しかないこの瞬間を、Galaxyと。」篇を2月26日より全国で放映開始しました。

CMには、ドコモとのタイアップによる書き下ろしの新曲「Best Match」を使用。AI搭載の新端末と、ME:IとYOU:ME（ファンの名称）の「何も言わなくても伝わるようなBest Matchな関係性」を重ね合わせた楽曲となっており、2月27日より音源配信もスタートします。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ ME:Iが“女子旅”で大はしゃぎ CMストーリー

ME:Iとドコモのタッグ第5弾となる今回のCMは、メンバーが貸し切りのヴィラで“女子旅”を楽しむというもの。

MOMONAさんが「着いたー！」と嬉しそうに「Samsung Galaxy S26 Ultra」で動画撮影を始めるシーンからスタートし、ジェンガを倒して盛り上がるAYANEさん、大きなクマのぬいぐるみと記念撮影をするSUZUさんとTSUZUMIさん、仲良く料理をするKEIKOさんとRINONさんなど、メンバー同士が自由に楽しむひとときが次々と描かれます。

夜のシーンでは、MIUさんとAYANEさんが「ME:I」と書かれたキャンドル付きケーキをテラスへ。MOMONAさんが暗い場所でも明るく美しく撮影できる「ナイトグラフィービデオ」機能を使い、メンバーがキャンドルを吹き消す瞬間を綺麗に収めます。

最後は「今しかないこの瞬間を、Galaxyと」のメッセージとともに全員で自撮りし、テレビの前でくつろぐ姿で締めくくられます。

■ カメラが止まっても作戦会議！ジェンガの「奇跡の展開」に大盛り上がりの撮影現場

今回の撮影は、最初の企画説明で“女子旅”のイメージ映像を見たTSUZUMIさんが「幸せだね〜！」と声を弾ませ、開始前から明るい空気に包まれてのスタートとなりました。

屋外のシーンでは寒さに思わず「寒い〜」と声が漏れる場面もありましたが、いざモニターで映像を確認すると「春だね〜（笑）」と一転。プロの顔を覗かせつつも、メンバー同士でワイワイと盛り上がる姿が印象的でした。

撮影中、特に白熱したのが、室内でのジェンガ撮影。

カメラが回っていない時間も「どうしたら倒さずにできるか？」と真剣に作戦会議をするメンバーたち。撮影中にジェンガが倒れてカットがかかった際、彼女たちが見せた“悔しさがにじむ表情”があまりにも良く、監督が思わず「素晴らしい！」と声を上げたほど。真剣に挑んでいたメンバーは「え？どういうこと？（笑）」とキョトンとし、現場は大きな笑いに包まれました。

さらに何度目かのテイクでは、どのブロックも抜けない絶体絶命のピンチに。ここで諦めないRINONさんが指でブロックを弾き飛ばすというミラクルを起こし、「奇跡の展開！」と大盛り上がり。その際にRINONさんが放った「ME:Iみたいじゃん！」という言葉の通り、終始ME:Iらしい自然な表情と絆が引き出された撮影となりました。

■ もし女子旅に行くなら？「ハワイでダイビング」「アスレチックでスローモーション撮影」

撮影後のインタビューで感想を聞かれたKEIKOさんは、「CMの撮影というより、みんなとのホームパーティを撮影してもらっているかのような気持ちで、すごく自然体で過ごせて楽しかったです」と笑顔。SUZUさんも「カメラがあることを忘れるほど、すごく楽しい時間でした」と振り返りました。

また、暗い場所でも綺麗に撮れる「ナイトグラフィービデオ」機能で撮りたいものを聞かれたTSUZUMIさんは、「ライブ中の私たちの目線」と回答。「暗い中でもYOU:ME（ファン）のペンライトがとってもきれいなんです。それを見て私はいつも幸せだなって思うのですが、私たちしか見られていない光景なので、きれいに撮影してみんなに共有できたら嬉しいです！」とファンへの熱い想いを語りました。

さらに「メンバーで女子旅をするならどこで何をしたい？」という質問には、TSUZUMIさんが「自然がたくさんある場所で、こういうヴィラを借りてみたいです。大きいテレビ前にみんなで集まって、わぁーっとできたら楽しいだろうなって思ってそれが夢です」と提案し、誰がゲームが得意かで大盛り上がりに。

一方、MOMONAさんは「結構寒がりの子が多いので、ハワイ！」と即答。「私個人的にダイビングがすごい好きで、MIUを何回も連れて行って、一緒に資格を取りたいです。メンバーに2人もダイバーがいるので！」と野望を語りました。

さらに、身体能力がずば抜けているというAYANEさんについて触れ、「アスレチックとか、ちょっとスポーツ的なアクティビティはめちゃくちゃ面白い姿が撮れそうなんで、その時もGalaxy S26 Ultraを持ってって！スローモーションとかね」と具体的なプランで笑いを誘いました。

まもなくデビュー3年目を迎えるME:I。3年目でやりたいことについてMOMONAさんは、「私は全員で富士登山をやりたいです！」と掲げつつ、「真剣なお仕事の話としてはやっぱりツアーをまたやりたいなぁって。海外公演もできたら、その行った先でVlog撮影とかもみんなでやったり、ほんとに撮りたいもの、やりたいことたくさんあるので、いろんな場所にライブを通して行けたら一番最高だなと思っています」と、力強く今後の目標を語ってくれました。

新スマートフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」は、2026年2月26日より事前予約が開始され、3月12日に販売開始予定です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026022603.html