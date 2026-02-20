実家の片付けを「やらなきゃ」と思いながら、なかなか進められない。そんな悩みを抱える人は少なくありません。フルタイムで働きながら2人の子どもを育てるよしいさん（アラフォー・整理収納アドバイザー）もそのひとりでした。ここでは両親の引っ越しをきっかけに、8年間放置していた自分の部屋を片付けた体験談を紹介します。いつかは実家を片付けなければならない実家の片付けに向き合うことになったのは、両親が70代になり、住