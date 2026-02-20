関東から九州にかけては所々で本格的な花粉シーズンを迎えています。今日20日の花粉の飛散量は、東京都心で「多い」、福岡市で「やや多い」飛散となるでしょう。21日(土)からの3連休は気温がグンと上がり、花粉の飛散量は急増しそうです。東京都心や静岡市では「非常に多い」レベルとなるでしょう。花粉症の方は万全の対策をなさってください。スギ花粉のピーク時期も近づいています。今日20日東京都心などで「多い」飛散今日20