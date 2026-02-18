J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。・後藤勝さん「青赤20倍！トーキョーたっぷり蹴球マガジン」・河合貴子さん「浦レポ by 浦和フットボール通信」・藤原裕久さん「長崎サッカーマガジン「ViSta」」上記サイトの3人が『J1百年構想リーグ EAST 第2節 FC東京 vs 浦和レッズ』について語った動画となります。◯関連LIVE・番記者が語り尽くす！J1百年構想リーグ開幕節レビューショー