2月14日、実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が、自身のXを更新し、SNSで話題になった「ファイナルコール」をめぐる騒動に言及した。騒動を擁護するような私見を述べ、思わぬ波紋を呼んでいる。この騒動は、元ミス東大でタレントとしても活動する神谷朝采（あさ）が、11日のXで《ガンダしてファイナルコールで乗れました いつも迷惑かけてごめんなさい》と投稿したことに端を発する。「神谷さんは、空港に着くまでの間、渋滞に