＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ3日◇14日◇ペブルビーチGL（カリフォルニア州）◇6989ヤード・パー72＞午後、強風が吹き荒れたコースで、初日から2日間首位を守ってきた久常涼は苦しいゴルフを強いられた。【動画】超かわいいシカさんがコースを闊歩出だしはよかった。2番パー5で4メートルからきっちり2パットで沈めバーディが先行。「62」、「67」と伸ばしてきた、ここまで同様のラッシュも期待された。しかしその後は9番まで