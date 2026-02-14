『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。前回に続いて、元NMB48のグラビア女王にして、現在はモデルとしても活動する上西怜（じょうにし・れい）さんの後編。上西さんは2016年、NMB48の五期生としてデビュー。現在はグループを卒業し、女性ファッション誌『S-Cawaii!』のレギュラーモデルなどで活動している。2019年