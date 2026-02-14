1月23日に衆議院の解散を表明した高市早苗首相。真冬の選挙戦となり、街頭演説ではコート姿で臨んだ解散から投票日までわずか16日。選挙戦はたった12日。史上最短で行なわれた衆院選は本当に必要だったのか？高市政権の高支持率を背景に強行された超短期選挙を、「今なら与党が有利だから」って理由で許していいの!?【写真】雪の中に設置された衆院選ポスター＊＊＊【解散から投票日まで史上最短！"真冬の衆院選"】異例