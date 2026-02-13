15日(日)にかけては暖かい空気が流れ込み、全国的に春本番の暖かさになるでしょう。東海から北海道は、来週後半から気温が平年よりかなり高くなる予想で、雪解けによる災害に注意が必要です。週末は気温上昇多雪地域は雪解け進む明日14日(土)以降は短い周期で天気が変わり、日ごとの気温差が大きくなりそうです。明日14日(土)から15日(日)にかけては、低気圧に向かって暖かい空気が流れ込むでしょう。九州から関東では上空1500メ