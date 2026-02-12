あなたが不景気を感じる瞬間は？ニュースで目にする機会の多い「不景気」という言葉。物価高や景気後退といった話題は耳にするものの、実感としてはつかみにくいと感じる人もいるかもしれません。しかし、普段の生活を振り返ってみると、「そういえば」と思い当たる場面は意外と多いもの。日常の中で、私たちはどのような瞬間に不景気を感じ取っているのでしょうか。【画像】「超同意するわ……」これが、「不景気」を感じる“ふ