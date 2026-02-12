徳島市芸術祭の美術展が、2月12日から徳島市のシビックセンターで始まりました。この美術展は、市民の文化芸術活動の活性化を図ろうと、徳島市文化協会が毎年開いているものです。会場には、書道やデザイン美術工芸の3部門から134点が展示されています。美術工芸部門の第1席に選ばれた、向紫さんの作品です。美しい光沢の陶芸作品で、細やかな文様が評価されました。デザイン部門第1席の尾田南那さんの作品は、暗闇に浮かぶ