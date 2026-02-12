文化放送の甲斐彩加アナウンサーが１１日、自身の「Ｘ」で３月末で同局を退社することを報告した。甲斐アナは「昨夜の生放送ウタガタリ９１６にて来月３月末で文化放送退社するというご報告をさせていただきました」と発表し「温かいメッセージやＸのメッセージポストも読ませていただいております！ありがとうございます」と感謝し「文化放送アナウンサーとしては残り１ヶ月半！最後までよろしくお願い致します」とつづっ