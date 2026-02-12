◇イングランド・プレミアリーグ第26節ブライトン0ー1アストンビラ（2026年2月11日バーミンガム）ブライトンのサッカー元イングランド代表MFジェームズ・ミルナー（40）が11日、敵地アストンビラ戦の前半22分から途中出場。プレミアリーグ史上最多タイとなる653試合出場という大記録を達成した。一方、日本代表MF三笘薫（28）はリーグ戦7試合連続の先発出場となったが無得点のまま後半36分に途中交代。試合は0ー1と敗れ2連