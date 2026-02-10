サンフレッチェ広島は２月10日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第７節で、マレーシアのジョホールとホームで対戦している。広島は思わぬ形で数的有利となった。１点ビハインドで迎えた15分、相手GKがセーブして浮いたボールを、前田直輝がヘディングシュート。GKは前に出ていて、ゴールマウスにいたDFホナタン・シルバが、ジャンプしながら左手でシュートをブロック。主審はレッドカードを提示