衆院選が8日、投開票され、衆院大阪5区（大阪市此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区）で立候補した自民党元職の杉田水脈氏（58）は敗北。比例復活もならず、落選した。 【写真】杉田水脈氏が明かしたイケメン＆高身長の夫 衆院議員をこれまで3期務めた杉田氏は、2024年10月の衆院選立候補を辞退。2025年7月の参院選では、比例で落選した。約1年4カ月ぶり4度目のカムバックはならなかった。 選挙戦では「私は、1回目の高市