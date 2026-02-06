アリゾナ州のキャンプ施設で自主トレドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で自主トレを行った。屋外ではフィジカルトレーニングに汗を流し、開幕へ順調な調整ぶりを見せた。大谷は10時20分頃にキャンプ地入り。11時15分頃にTシャツ、ハーフパンツ姿で屋外へ姿を見せた。フィジカルトレーニングは、ベンチプレス最高200キロの力自慢、トラヴィス・スミスコーチが見守る中で行っ