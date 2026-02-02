小泉進次郎防衛相（44）が2026年2月1日、泣き叫ぶ赤ちゃんを抱き抱える様子をXに投稿し、SNS上で大きな注目を集めている。「毎度ギャン泣きされてて笑う」小泉氏は1日、赤ちゃん連れの母親から「うちの子抱っこしてくれますか」と頼まれたとXで明かし、小泉氏の顔を見つめる赤ちゃんを抱き抱えようとする瞬間を写真で紹介。だが続けて、「この後の展開は予想通りの...。泣く子は育つ、ということで...」とも記した。その後の投稿で