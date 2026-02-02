2月1日の夜、石井町で木造2階建て住宅の一部が焼ける火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは石井町石井の木造2階建て住宅です。警察と消防によりますと、1日の午後8時40分ごろ「建物が燃えている」と、119番通報がありました。消防車5台が出動し、火は1時間50分後に消し止められましたが、木造2階建て住宅の2階部分、約53平方メートルが焼けました。この火事によるケガ人はおらず、周辺建物への延焼も