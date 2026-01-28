羽月容疑者について球団が見解「事実が判明次第、適切に対応」広島は28日、羽月隆太郎容疑者が、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されたと発表した。球団はリリースで「当球団に所属する選手が今回このような事件を起こし、ファンの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を並べた。羽月容疑者は指定薬物を使用した疑いが持たれており、球団は「現在、事実関係につき