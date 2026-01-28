北朝鮮は27日、性能を改良した大口径ロケット砲システムの試験射撃を行ったと明らかにした。娘のジュエ氏とともに訓練を視察した金正恩総書記は、今月4日に続き、再び「核戦争抑止力」を強調した。国営の朝鮮中央通信は28日、「ミサイル総局は27日、新たな技術を導入した更新型大口径ロケット砲システムの効力検証のための試験射撃を実施した」と報じた。同通信によると、4発の放射砲弾はいずれも発射地点から358.5キロ離れた海上