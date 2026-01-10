高知高（高知市）野球部の男性コーチが、部員に対し執拗に「なめとんのか」「殺すぞ」などと怒鳴りつけていたことが10日、分かった。高知県高野連が明らかにした。暴言を吐く様子を撮影した動画が交流サイト（SNS）で拡散されており、問題が発覚した。県高野連や動画によると、コーチは2024年10月ごろ、2分以上にわたって部員を大声で怒鳴りつけた。大きな物音を立てて「おら」「あほ」などと暴言を吐き、退部届を突きつけて「