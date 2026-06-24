“一人の食事は寂しい”今年4月、突如任期を残して日本高等学校野球連盟（高野連）会長を辞任した寶馨（たからかおる）氏（69）。連盟から厳重注意を受けたことが理由だが、その内容は一切明かされずに臆測を呼ぶことに。実はやはりというべきか、「一身上の都合」の裏に愛人女性の存在があった。＊＊＊【写真を見る】「会見の直前もホテル密会…」愛人問題で辞任した寶前会長昨年の「夏の甲子園」開催期間中、高野連に激