広陵高校の硬式野球部で去年１月に、寮で禁止されていたカップラーメンを食べたことから暴力などを受けた事案について、第三者委員会の調査報告書が公表されました。 ２８日に広陵高校を運営する広陵学園が公表した第三者委員会の調査報告書によると、被害生徒と加害生徒に主張の食い違いがあるものの、１月２１日と２２日に複数の上級生が関与する集団的な暴力行為などがあり、中井元監督による高野連への報告がチ&#12540