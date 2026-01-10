1月8日、元日向坂46の東村芽依がInstagramを更新した。【写真】口元を手で押さえたアップSHOTも公開東村は、自身のInstagramアカウントにて、「スケート楽しすぎた」とコメントし、街中に設置されたリンクでスケートを楽しむ動画や、キュートな笑顔SHOTなどを公開した。この投稿に対し、ファンからは、「お肌綺麗すぎる」「スケート楽しそう」「流石の運動神経」「めちゃめちゃかわいい」「デートショットじゃん」「輝いている！」