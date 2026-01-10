ファイターズの２軍本拠地の北海道内移転。候補となった自治体の誘致についてまとめました。北広島市は誘致活動から撤退、札幌市や千歳市は現在のところ目立った誘致活動はありません。一方で、恵庭市は誘致に前向きな姿勢を見せ、候補地は市街化調整区域を含めて検討中です。江別市は飛鳥山公園のほか、２～３か所候補地があることを明かしました。苫小牧市も積極的な姿勢を見せ、これまでに複数の候補地を挙げ、球団