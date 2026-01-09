東京電力ホールディングス本社の看板東京電力ホールディングスは9日、政府に新たな経営再建計画を申請したと発表した。人工知能（AI）で需要が拡大するデータセンターや脱炭素分野で、外部企業との協業を目指すのが柱。提携により成長分野への新規投資を加速させる。福島第1原発の廃炉費用が経営を圧迫する中、攻めの経営へ転じる姿勢を明確にする。新たな計画は「第5次総合特別事業計画」。政府は月内にも認定する見通しで、