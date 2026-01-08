12月25日（木）に放送した「カンブリア宮殿」のテーマは、「常識を超えるコンビニ”ローソン”」。【動画】ローソンが切り開く 新たなコンビニの舞台裏“50％増量”で売り切れも〜売り上げ好調の舞台裏コンビニスイーツでおなじみの「プレミアムロールケーキ」が重さ50％の増量で、クリームがこれでもかと山盛りに。「盛りすぎチャレンジ」というキャンペーンで、値段は据え置き。この日は入荷からわずか1時間で完売という人気ぶり