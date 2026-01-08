中日葛藤の第2ラウンドの幕が上がった。中国が「先端産業のコメ」と呼ばれるレアアース（希土類）を前面に出して日本への圧力を強めながらだ。一部では、レアアース等を含むとされる中国の「デュアルユース（軍民両用）」物資の輸出禁止措置により、日本が年間2兆6000億円に達する経済的打撃を受けるとの予測まで出ていて、高市早苗首相の選択肢も狭まることとなった。6日夜、中国商務部による奇襲的な輸出禁止発表に対し、日本政