Mrs. GREEN APPLE（ミセス・グリーン・アップル）といえば、ボーカルの大森元貴（29）、キーボードの藤澤涼架（32）、そしてギターの若井滉斗（29）の3人組バンドで「令和の国民的バンド」と呼ばれるほどの人気を博し、2025年紅白歌合戦で大トリを飾った。「ダーリン」で史上初の3年連続「日本レコード大賞」大賞受賞、国内ストリーミング総再生100億回達成など“史上初”の記録を挙げればキリがない。【画像】センターの大森は