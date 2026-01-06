台湾メディアのETtodayは5日、台湾人は1年に2．45回出国するとし、中でも最も人気の渡航先が日本だと報じた。記事によると、旅行大手のTrip．com（トリップドットコム）は5日、「台湾旅行トレンド報告」および「Trip．Best」ランキングを発表した。台湾人の海外旅行は「短距離化」「若年化」「体験志向」という三つの大きなトレンドを示しており、目的地としては引き続き日本が最も人気になっているという。2025年の航空便データに