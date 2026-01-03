サクラメント・キングスは、1月3日（現地時間2日）に敵地モーゲージ・マッチアップ・センターで臨んだフェニックス・サンズ戦を102－129で落とし、4連敗に陥った。 8勝27敗でウェスタン・カンファレンス14位に沈むキングスは、キーガン・マレーが23得点9リバウンド、キーオン・エリスが14得点2ブロック、デマー・デローザンが13得点3アシスト2スティール、デ