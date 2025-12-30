時代が求める「ちいさな高級車像」を具現化ホンダの代表的なコンパクトカー「フィット」は、さまざまなラインナップを特徴としますが、なかでも最上級仕様「LUXE（リュクス）」は“ちいさな高級車”と呼ばれ親しまれています。具体的にはどのような装備・仕様となっているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが“新”ちいさな高級車「フィット“LUXE”」です！ 画像で見る（30枚以上）フィットは、2001年に初代が登場