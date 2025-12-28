É¹²Ï¾Ã¼º¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ïº£À¤µªÈ¾¤Ð¤Ë¤âË¬¤ì¡¢Ç¯´Ö¤ÇºÇÂç4,000¤ÎÉ¹²Ï¤¬¼º¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ´ü¤Èµ¬ÌÏ¤Ï²¹ÃÈ²½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¤ÎÀ¯ºö·èÄê¤¬É¹²Ï¤ÎÌ¤Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£