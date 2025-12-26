『モンチッチ』の「インテリアミニフィギュア」が『Can★Do』をはじめとする100円ショップ、ファンシーショップに登場！『モンチッチ』は1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ。体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こしまし、その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは大人気となった。その後、1985年よりパリ以外