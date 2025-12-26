【モンチッチ】『Can★Do』など100円ショップにめちゃかわ「ミニフィギュア」がやってくる♪
『モンチッチ』の「インテリアミニフィギュア」が『Can★Do』をはじめとする100円ショップ、ファンシーショップに登場！
『モンチッチ』は1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ。
体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こしまし、その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは大人気となった。
その後、1985年よりパリ以外では一時販売を休止したが、多くのファンの要望により1996年より再販を開始。時代にあわせて変化をしながら、1974年の発売から現在までに30か国以上・累計7000万体以上を販売している。
そんな『モンチッチ』は世界中のファンに愛され続け2024年には誕生50周年。
このたび、2020年8月より登場した、エイコーオリジナルのミニフィギュアシリーズ「インテリアミニフィギュア（インミニ）」より、『モンチッチ』が新登場することが決定した。
「インミニ」は、デスクなどに飾りやすい小型サイズのフィギュアで、本体サイズ約H4.7cmと手軽に集めて並べることができる。
デザインは善4種、『Can★Do』をはじめとする100円ショップ、ファンシーショップにて順次展開される。
お見かけの際はその愛らしさをぜひチェックしてみてね。
（C）2025 Sekiguchi Co.,Ltd.
【商品情報】
モンチッチ インテリアミニフィギュア（全4種）
JAN：4513750174984
価格：110円（税込）
本体サイズ：約H4.7cm
（C）2025 Sekiguchi Co.,Ltd.
『モンチッチ』は1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ。
体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こしまし、その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは大人気となった。
その後、1985年よりパリ以外では一時販売を休止したが、多くのファンの要望により1996年より再販を開始。時代にあわせて変化をしながら、1974年の発売から現在までに30か国以上・累計7000万体以上を販売している。
このたび、2020年8月より登場した、エイコーオリジナルのミニフィギュアシリーズ「インテリアミニフィギュア（インミニ）」より、『モンチッチ』が新登場することが決定した。
「インミニ」は、デスクなどに飾りやすい小型サイズのフィギュアで、本体サイズ約H4.7cmと手軽に集めて並べることができる。
デザインは善4種、『Can★Do』をはじめとする100円ショップ、ファンシーショップにて順次展開される。
お見かけの際はその愛らしさをぜひチェックしてみてね。
（C）2025 Sekiguchi Co.,Ltd.
【商品情報】
モンチッチ インテリアミニフィギュア（全4種）
JAN：4513750174984
価格：110円（税込）
本体サイズ：約H4.7cm
（C）2025 Sekiguchi Co.,Ltd.