ミステリ書評家・若林踏さんの新連載『文芸誌でミステリの話をしよう』が「群像」2026年1月号よりスタートしました！時にジャンルを横断しながら、ミステリの視点からみえる景色を綴る本連載。セカイ系と今村昌弘作品のつながりについて綴られた連載第１回を、特別にWebでもお届けします（ウェブ転載にあたり、再編集しています）。セカイ系とは何か今年の8月末に会社を退職し、この秋から専業の書評家・ライターとなった。平日