朝霧乳業（静岡県富士宮市）のミルクスイーツブランド「あさぎり牛乳」が、ブランド初の試みとなる、2026年新春福袋を2026年1月1日に数量限定で発売します。【画像】欲しくなる！「あさぎり牛乳」初の”福袋の中身”を全部見る！人気スイーツとグッズの福袋「2026福袋」は、”牛乳屋さんの牛乳スイーツ”の世界が一度に楽しめるセットです。「あさぎり牛乳」、「ミルクコーヒー」、「リッチミルクサンド」2種、「バタークッキ