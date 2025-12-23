朝霧乳業（静岡県富士宮市）のミルクスイーツブランド「あさぎり牛乳」が、ブランド初の試みとなる、2026年新春福袋を2026年1月1日に数量限定で発売します。

【画像】欲しくなる！ 「あさぎり牛乳」初の”福袋の中身”を全部見る！

人気スイーツとグッズの福袋

「2026福袋」は、”牛乳屋さんの牛乳スイーツ”の世界が一度に楽しめるセットです。「あさぎり牛乳」、「ミルクコーヒー」、「リッチミルクサンド」2種、「バタークッキー」、「ふんわりパンケーキサンド」2種、計7点のスイーツが入っています。

通常価格2360円（以下、税込み）の商品に保冷バッグが付き、価格は2160円。東京・東京ギフトパレット店と池袋北改札前店では2026年1月1日から、神奈川・横浜ジョイナス店では1月2日から、大阪・阪神梅田本店と広島・広島ミナモア店では1月3日から販売されます。

合わせて、静岡・朝霧乳業工場直営店とマリンタウン店では、同県内店舗限定の福袋2種が登場します。

静岡県内限定の「2026お菓子福袋」は、人気スイーツ3点と、牛乳またはミルクコーヒー引換券1点がセットで1250円。同じく限定の「2026グッズ福袋」は、あさぎり牛乳オリジナルグッズ7点と、牛乳またはミルクコーヒー引換券1点がセットで3000円です。いずれもなくなり次第終了します。

同社は今回の福袋について、「富士山の麓・朝霧高原で育まれた牛乳のやさしい味わいを軸に、素材へのこだわりと手しごとを大切にしたスイーツを詰め合わせ、福袋ならではの“ひらく楽しさ”とともにお届けします」とコメントしています。