SnowManの渡辺翔太（33）が22日、都内で「美的ベストコスメ大賞」の授賞式に出席した。読者投票で選ばれる「美的ベストビューティーマン」を受賞。3度目の受賞となり、初の殿堂入りとなった。「非常にこの肩書きはデカいと思います。めちゃくちゃうれしいですし、殿堂入りというのは継続していただかないといただけない称号だと思う」と喜んだ。