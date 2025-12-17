東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が亡くなった火事。夫の両手には皮下出血があったことが新たにわかりました。サウナ室のドアには叩いたような跡があり、懸命に助けを求めたと見られています。夫婦はまだ30代、数年前に子どもが生まれたばかりです。今週月曜日、東京・赤坂にある個室サウナ店で美容室を経営する松田政也さん（36）と、妻の陽子さん（37）が死亡した火事。18日、都内で通夜が営まれました。サウナ室のドアノブが外れ